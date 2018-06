Berlin (AFP) Über die Hälfte aller ambulanten Pflegekräfte (57 Prozent) hat in den vergangenen zwölf Monaten Menschen versorgt, die mit einem multiresistenten Keim infiziert waren. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hervor. Demnach kamen 95 Prozent der betroffenen Pfleger mit dem Problemkeim MRSA, der zu einer Blutvergiftung, Lungenentzündung oder zu einem Geschwür führen kann, in Kontakt.

