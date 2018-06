Bremen (AFP) Nach einem übermütigen Sprung in die Weser kommen auf einen Bremer wahrscheinlich hohe Kosten zu. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der 26-Jährige am Sonntag von einer Brücke in den Fluss gesprungen und hatte damit Notrufe ausgelöst. Während Polizei und Feuerwehr eine Suchaktion starteten, erreichte der Mann aus eigener Kraft das Ufer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.