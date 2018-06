Berlin (dpa) - Deutschland, Frankreich und Italien dringen auf einen "neuen Impuls" für die Arbeit der Europäischen Union als Reaktion auf das britische Votum für einen EU-Austritt. Dafür sollten bei dem morgen in Brüssel beginnenden EU-Gipfel Vorschläge vorgelegt werden. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel nach einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten François Hollande und dem italienischen Regierungschef Matteo Renzi in Berlin. Erarbeitet werden sollten in den nächsten Monaten konkrete Maßnahmen etwa für den Kampf gegen den Terror und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

