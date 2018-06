Rom (AFP) Nach dem Brexit-Votum der Briten hat Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi auf den raschen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gedrungen. "Europa kann alles tun, außer eine einjährige Diskussion über das Verfahren zu beginnen", sagte Renzi am Montag vor dem Parlament in Rom. "Wenn sich alles auf eine Diskussion über das Verfahren reduziert, verlieren wir aus dem Blick, was geschehen ist."

