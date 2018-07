Rom (dpa) - Trauer um Bud Spencer: Der italienische Schauspieler ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn Giuseppe Pedersoli in Rom. Sein Vater habe nicht gelitten, die Familie sei bei ihm gewesen und er habe als letztes "Danke" gesagt. Gemeinsam mit Terence Hill war Spencer nicht nur in Deutschland bei einem Millionenpublikum beliebt. 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geboren, drehte er mit Hill Filme wie "Vier Fäuste für ein Halleluja", "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" oder "Zwei Asse trumpfen auf".

