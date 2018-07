Paris (AFP) Unbekannte haben in Paris zwei Tresore mit Luxusuhren im Wert von geschätzten drei Millionen Euro gestohlen. Die Safes mit den Uhren des Herstellers Richard Mille wurden aus einem Lager in der Pariser Innenstadt entwendet, wie am Montag aus Polizeikreisen verlautete. Die beiden Tresore waren demnach nirgendwo befestigt, deswegen konnten die Täter sie mitnehmen.

