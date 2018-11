Saint-Denis (dpa) - Deutschland trifft im Viertelfinale der Fußball-EM auf Italien. Die Italiener besiegten Titelverteidiger Spanien mit 2:0. Gespielt wird am kommenden Samstag in Bordeaux. Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht sensationell Island nach einem 2:1 über England. Die Isländer treffen nun am Sonntag auf Gastgeber Frankreich. Die nächste K.o.-Runde beginnt am Donnerstag mit dem Duell Polen gegen Portugal. Am Freitag stehen sich dann Wales und Belgien gegenüber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.