DFB-Abwehrchef Boateng muss wieder behandelt werden

Évian-les Bains (dpa) - Jérôme Boateng muss sich vor dem EM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Nationalelf wieder intensiv von der medizinischen Abteilung behandeln lassen. Ähnlich wie beim 1:0 gegen Nordirland war der Abwehrchef auch am Sonntag beim 3:0 im Achtelfinale gegen die Slowakei vorzeitig ausgewechselt worden. Er selbst sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. "Ich fühle mich ganz gut, die Wade hat ganz gut gehalten", sagte er. Vor seiner Auswechslung in der 71. Minute hatte Boateng gespürt, dass sich die Wade wieder härter angefühlt hätte. Es sei aber genug Zeit, ergänzte er.

Mehr als 28 Millionen sehen 3:0-Gala des DFB-Teams

Hannover (dpa) - Weltmeister Deutschland ist beim eindrucksvollen 3:0-Erfolg im EM-Achtelfinale über die Slowakei an die Spitze der TV-Jahreswertung gestürmt. 28,11 Millionen Fußballfans verfolgten am frühen Sonntagabend die Live-Übertragung der Partie im ZDF. Das Zweite erzielte mit 81,2 Prozent einen erstklassigen Marktanteil. Er bedeutet, dass vier von fünf Zuschauern, die um 18.00 Ihr vor dem Bildschirm saßen, sich für die Fußball-Übertragung aus Lille entschieden hatten. Die bisherige Bestmarke von 27,34 Millionen beim 0:0 zwischen Deutschland und Polen wurde damit nochmals übertroffen.

England vor EM-Achtelfinale mit Promenadenspaziergang in Nizza

Nizza (dpa) - Englands Nationalmannschaft hat sich bei einem Spaziergang mit Meerblick auf ihr Achtelfinale bei der Fußball-EM gegen Island eingestimmt. Das Team von Trainer Roy Hodgson lief mittags vor der Partie am Montagabend (21.00 Uhr/ARD) bei strahlendem Sonnenschein in offizieller Kleidung gemeinsam über die Promenade des Anglais von Nizza. Wenige Stunden zuvor war der Coach von Fans in legerem Outfit mit Shorts und Einkaufstüten an der Hand ebenfalls beim Flanieren in der Küstenstadt gesichtet worden. Der Sieger des Duells trifft im EM-Viertelfinale auf Gastgeber Frankreich.

Messi erklärt Rücktritt aus argentinischer Nationalmannschaft

East Rutherford (dpa) - Lionel Messi hat nach dem verlorenen Finale der Copa America Centenario seinen Rücktritt aus der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Seine Zeit in der Nationalmannschaft sei vorbei", sagte Messi in East Rutherford einem argentinischen Fernsehsender. Der 29-Jährige hatte zuvor mit der "Albiceleste" das Copa-Endspiel mit 2:4 im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Chile verloren. Bereits 2015 war Argentinien dem südamerikanischen Nachbarn im Elfmeterschießen im Finale unterlegen.

Kohlschreiber scheitert in Auftaktrunde von Wimbledon

London (dpa) - Nach seiner Hüftverletzung ist Tennisprofi Philipp Kohlschreiber in Wimbledon in der ersten Runde gescheitert. Der Augsburger verlor am Montag in London überraschend gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert 5:7, 3:6, 6:3, 3:6 und schied damit als erster von insgesamt sechs deutschen Tennis-Herren gleich zum Auftakt aus. Der Davis-Cup-Spieler hatte beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle wegen einer Zerrung an der linken Hüfte zugezogen und zwischenzeitlich um seine Teilnahme in Wimbledon gebangt. Beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison waren zuvor Sabine Lisicki, Carina Witthöft und Anna-Lena Friedsam weitergekommen.

Doping-Vorwürfe gegen Fury: Deutscher Verband fordert Aufklärung

Hamburg (dpa) - Der von einer britischen Zeitung veröffentlichte Dopingverdacht gegen den britischen Box-Weltmeister Tyson Fury hat für Aufregung gesorgt. Falls sich der Vorwurf bestätigt, würde der entthronte Weltmeister Wladimir Klitschko seine Gürtel zurückerhalten. Fury bestreitet, jemals mit Doping in Berührung gekommen zu sein. Der Bund Deutscher Berufsboxer will schnelle Aufklärung und forderte den britischen Verband zur Stellungnahme auf. Nach Informationen der englischen Zeitung "Sunday Mirror" war Fury im März 2015 positiv auf das anabole Steroid Nandrolon getestet worden.

Amerikaner Hurley gewinnt PGA-Turnier

Bethesda/Maryland (dpa) - Der Amerikaner Billy Hurley III hat das von Tiger Woods ausgerichtete Turnier auf der US-PGA-Tour in Bethesda/Maryland gewonnen. Mit einem Gesamtergebnis von 267 (66+65+67+69) gewann Hurley am Sonntag (Ortszeit) mit drei Schlägen Vorsprung vor Vijay Singh (Fidschi) und sicherte sich den Siegerscheck von 1,24 Millionen Dollar.

DOSB und GlücksSpirale präsentieren Zusatzlotterien

München (dpa) - Deutschlands Spitzensportler werden künftig durch eine Zusatzlotterie der GlücksSpirale finanziell unterstützt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) stellte am Montag zusammen mit der Rentenlotterie die Option "Die Sieger-Chance" vor. Diese erweitert von 2. Juli an das Angebot des Anbieters und kostet drei Euro. Die Erträge fließen dann ausschließlich in den Sport. Von den gewöhnlichen GlücksSpirale-Einnahmen geht ein Viertel an den Sport.