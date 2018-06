Évian-les-Bains (dpa) - Joachim Löw gönnt den deutschen Fußball-Nationalspielern nach dem Einzug ins EM-Viertelfinale erwartungsgemäß einen weiteren freien Tag. Das erste gemeinsame Teamtraining vor dem nächsten K.o.-Spiel am Samstag in Bordeaux gegen Titelverteidiger Spanien oder Turnier-Angstgegner Italien findet erst wieder am Mittwoch statt. Die Mannschaft soll am freien Tag die Akkus noch einmal aufladen", begründete Löw die Maßnahme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.