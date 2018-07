London (AFP) Die britische Regierung hat Forderungen nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum in Schottland energisch zurückgewiesen. Die Gründe, deretwegen Schottland zu Großbritannien gehöre, seien "noch genauso stark wie vor 18 Monaten", als das erste Referendum abgehalten wurde, sagte eine Regierungssprecherin am Montag in London. "Das letzte, was Schottland jetzt braucht, ist ein weiteres spaltendes Referendum."

