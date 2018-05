Essen (dpa) - Die Warenhauskette Karstadt bleibt dem Standort Essen treu. Mit dem neuen Eigentümer der Essener-Konzernzentrale, dem Finanzinvestor Publity AG, sei ein langfristiger Mietvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Jahren unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit.

Das Warenhausunternehmen beschäftigt in seinem Essener Service-Center rund 1200 Mitarbeiter. Zum Kaufpreis und zum vorherigen Eigentümer der Immobilie sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.

Karstadt-Chef Stephan Fanderl kündigte in einem Brief an die Mitarbeiter eine Modernisierung des 1969 im Essener Stadtteil Bredeney errichteten Gebäudes an. Ziel sei es, mehr Kommunikation zu ermöglichen und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Geplant sei auch, weitere Einnahmen etwa durch den Gewinn zusätzlicher Gäste in der Gastronomie zu erwirtschaften. Außerdem denke man auch über die Ansiedlung von Logistik nach.

Zuvor hatte die Warenhauskette Karstadt darüber berichtet, dass die Geschäfte besser laufen als erwartet. Der Konzern habe seine Erwartungen für das restliche Geschäftsjahr nach oben korrigiert, so Karstadt-Vertriebschef Thomas Wanke in einer vor knapp zwei Wochen vorgelegten Mitarbeiter-Information. Karstadt habe eine echte Chance, "die Kunden zurück zu gewinnen, die wir in den Jahren bis 2014 verloren hatten", hatte der Vertriebschef betont.