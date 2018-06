Los Angeles (dpa) - US-Superstar Beyoncé (34) ist ohne Vorankündigung bei den BET Awards in Los Angeles aufgetreten und ist zum Song "Freedom" ihres neues Albums "Lemonade" durchs Wasser getanzt.

Die Sängerin präsentierte am Sonntagabend zusammen mit Rapper Kendrick Lamar und rund 20 Tänzern eine spektakuläre Show, bei der die Bühne knöcheltief geflutet und im Hintergrund Pyrotechnik gezündet wurde, wie Videos vom Auftritt zeigen, die verschiedene US-Medien veröffentlichten.

Bei den BET Awards handelt es sich um eine jährlich stattfindende Preisverleihung, bei der der Fernsehsender BET (Black Entertainment Television) Musiker, Schauspieler und Sportler auszeichnet, die einer ethnischen Minderheit angehören. Beyoncé wurde in diesem Jahr in den Kategorien "Centric Award", "Video of the Year" und "Coca-Cola Viewers’ Choice Award" ausgezeichnet.

