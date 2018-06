Paris (SID) - Bei der am Samstag beginnenden 103. Tour de France werden die Maßnahmen gegen technisches Doping ausgeweitet. Beim wichtigsten Radrennen der Welt kommen zur Aufdeckung versteckter Hilfsmotoren erstmals hochentwickelte Wärmebildkameras zum Einsatz. Das bestätigten der Tour-Veranstalter ASO, der Weltverband UCI und Thierry Braillard, Frankreichs Staatssekretär für Sport, am Montag im französischen Sportministerium.

Die UCI setzte bislang bei der Aufklärung von Motordoping auf Magnetresonanz-Untersuchungen per Tablet vor und nach den Rennen und bezeichnete diese Methode immer als "äußerst effizient". Bei der Frankreich-Rundfahrt kommt dieses Verfahren trotz der neuen Maßnahme weiterhin zum Einsatz.

Die neu eingeführten Wärmebildkameras können sogar während der Wettkämpfe von Begleitmotorrädern aus genutzt werden, in Zukunft ist auch eine Montage am TV-Helikopter vorstellbar. Der französische Staat hatte die Einführung der Methodik, die am Wochenende bei den französischen Meisterschaften angewendet wurde, forciert. Entwickelt wurden die Kameras vom Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien CEA.

"Es ist von großer Bedeutung, dass wir Betrug entdecken", sagte UCI-Präsident Brian Cookson in Paris. Braillard, der im Herbst einen Gesetzesentwurf gegen technisches Doping einreichen will, sagte: "Technischer Betrug ist ein Angriff auf die Integrität des Sports."