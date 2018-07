London (AFP) Bei einem Achterbahn-Unglück in Schottland sind zehn Menschen verletzt worden, darunter acht Kinder. Nach Polizeiangaben sprang die über Kopf fahrende "Tsunami"-Bahn in einem Vergnügungspark bei Glasgow am Sonntag aus den Schienen und stürzte zu Boden. Augenzeugen zufolge war die Bahn voll besetzt, als das Unglück geschah.

