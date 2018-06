Baku (SID) - Die viermalige Skeet-Weltmeisterin Christine Wenzel (Ibbenbüren) hat beim Weltcup in Aserbaidschans Hauptstadt Baku die Finalrunde verpasst und am Ende nur den 15. Platz belegt. Die 34-Jährige, die in Rio ihre zweite Olympiamedaille nach Bronze beim Debüt 2008 in Peking gewinnen will, lag nach zwei Durchgängen noch auf Kurs, fiel aber im letzten Durchgang nach nur 21 von 25 getroffenen Scheiben zurück.

Die US-Amerikanerin Amber English holte Gold, Silber und Bronze gingen an die Italienerinnen Chiara Cainero und Simona Scocchetti.

Im olympischen Kleinkaliber-Dreistellungskampf wurde Jolyn Beer Sechste. Die 22-jährige Hannoveranerin hatte sich mit 583 Ringen als Dritte für die Endrunde der besten acht Schützinnen qualifiziert. Im Finale erzielte die Sportsoldatin, die beim Weltcup in Bangkok überraschend Gold gewonnen hatte, 411,7 Ringe.

Den Sieg sicherte sich die Kroatin Snjezana Pejcic mit 459,7 Ringen vor Franziska Peer aus Österreich (454,4) und der Chinesin Zhao Huixin (444,4).