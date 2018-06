Rom (AFP) Die italienische Filmlegende Bud Spencer ist tot. Der Schauspieler starb nach Angaben seiner Familie am Montag in Rom im Alter von 86 Jahren. "Mit größter Trauer müssen wir euch mitteilen, dass Bud zu seiner nächsten Reise fliegt", erklärte die Familie am Abend im Internetdienst Twitter.

