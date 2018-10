Kiew (AFP) Inmitten des andauernden Konflikts mit pro-russischen Separatisten in der Ostukraine hat die ukrainische Armee am Montag ein Militärmanöver mit US-Beteiligung im Westen des Landes begonnen. An der knapp zweiwöchigen "Rapid Trident"-Übung nahe der polnischen Grenze nehmen insgesamt 1800 Soldaten aus 14 Staaten teil, sagte ein Armee-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten gehören der Nato an.

