New York (AFP) Zwei Wochen nach dem verheerenden Attentat auf einen bei Homosexuellen beliebten Nachtclub in Orlando haben hunderttausende Menschen bei Gay-Pride-Paraden in den USA an die Opfer erinnert. An dem größten Umzug in New York nahm am Sonntag auch die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton teil.

