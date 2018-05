Los Angeles (AFP) Oscar-Preisträger Christoph Waltz hat das Votum der Briten für den Ausstieg aus der EU scharf kritisiert. "Dieser Austritt aus der EU ist nicht nur kontraproduktiv, er ist wirklich dumm", sagte der österreichische Schauspieler am Sonntag in Los Angeles bei einer Pressekonferenz für seinen neuen Film "The Legend of Tarzan". Waltz attackierte vor allem den britischen Premierminister David Cameron, der nach dem Referendum seinen Rücktritt angekündigt hatte.

