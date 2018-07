San Francisco (AFP) Bei einem Messerangriff während eines Neonazi-Aufmarsches in US-Bundessstaat Kalifornien sind sieben Menschen verletzt worden. Mehrere Opfer hatten nach Angaben der Feuerwehr lebensgefährliche Stichwunden. Laut der Zeitung "The Sacramento Bee" waren rund 25 Neonazis am Samstag bei einer angemeldeten Demonstration vor dem Kapitol in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento auf rund 150 Gegendemonstranten getroffen.

