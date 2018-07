Frankfurt/Main (dpa) - Das Britische Pfund ist weiter unter Druck geraten und noch unter den Stand vom Freitag direkt nach dem Brexit-Votum gefallen. Am Mittag kostete die britische Währung noch 1,32 US-Dollar und damit so wenig wie seit 1985 nicht mehr. Am Freitag hatte das Pfund nach dem Ja der Briten zum Austritt aus der Europäischen Union mehr als 11 Prozent an Wert verloren. Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach dem Brexit-Schock heute etwas stabilisiert. Vor dem Wochenende war der Dax anfangs um 10 Prozent abgesackt.

