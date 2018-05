Kabul (AFP) Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat eine "sorgfältige Untersuchung" zum Knabenmissbrauch durch Polizeikräfte angeordnet. Die Verantwortlichen solcher Praktiken müssten "unabhängig von ihrem Dienstgrad" bestraft werden, forderte Ghani in der am Sonntag vom Präsidialamt veröffentlichten Erklärung. Von der Nachrichtenagentur AFP angestellte Nachforschungen ergaben, dass zuvor von den Polizeikräften missbrauchte Jungen von den radikalislamischen Taliban in der Provinz Urusgan als Helfer bei Anschlägen eingesetzt wurden, bei denen hunderte Polizisten getötet wurden.

