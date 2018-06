Berlin (dpa) - Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland bekommen Klarheit über die künftige Höhe des Mindestlohns. Die zuständige

Kommission entscheidet heute in Berlin über die Anhebung der Lohnuntergrenze. Seit Anfang des vergangenen Jahres gilt in Deutschland ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Der Einführung war eine jahrelange Debatte vorausgegangen. Vertreter von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft hatten vor dem Verlust vieler Arbeitsplätze gewarnt. Dies ist aber bislang ausgeblieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.