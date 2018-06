Köln (dpa) - 69 Millionen Kinder unter fünf Jahren werden nach Schätzungen des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2030 an vermeidbaren Krankheiten wie Lungenentzündungen oder Masern sterben. Zudem werden bis dahin 167 Millionen Kinder in Armut leben, warnt Unicef in seinem Jahresbericht. Besonders betroffen sind Kinder aus dem Gebiet südlich der Sahara. Die Menschen in der Region leiden besonders schwer unter den Folgen des Klimawandels, da viele von ihnen von der Landwirtschaft abhängig sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.