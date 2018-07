Dubai (AFP) Der kürzlich festgenommene bekannte bahrainische Bürgerrechtler Nabil Radschab ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 51-Jährige habe in Einzelhaft an Herzproblemen gelitten und sei mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden, hieß es am Dienstag auf dem Twitter-Konto des schiitischen Aktivisten. Radschab war vor rund zwei Wochen festgenommen worden. Er leitet das Zentrum für Menschenrechte in Bahrain.

