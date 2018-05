Nürnberg (AFP) Nach dem vermutlich durch Liquid Ecstasy ausgelösten Tod einer 14-Jährigen in der Oberpfalz hat die Polizei einen 15 Jahre alten Schüler festgenommen. Dem Jungen werde Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen, teilten das Polizeipräsidium Oberpfalz und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Dienstag mit. Er sei in eine Jungendstrafanstalt eingeliefert worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.