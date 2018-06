Nürnberg (AFP) Die Aussichten am deutschen Arbeitsmarkt haben sich im Juni wieder deutlich aufgehellt: Zum ersten Mal in diesem Jahr ist das IAB-Arbeitsmarktbarometer gestiegen und konnte um 0,5 auf jetzt 102,8 Punkte zulegen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die positive Entwicklung liege an sehr guten Beschäftigungsaussichten, gleichzeitig verließen die Erwartungen an die Arbeitslosigkeit den negativen Bereich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.