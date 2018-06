Frankfurt/Main (AFP) Nach heftigen Verlusten durch das Brexit-Votum drehen die europäischen Börsen wieder ins Plus. Der Deutsche Aktienindex (Dax) legte am Dienstag zum Handelsbeginn um 2,1 Prozent. Der Leitindex FTSE 100 an der Londoner Börse kletterte um zwei Prozent nach oben. Die Pariser Börse lag zum Auftakt des neuen Handelstags knapp 2,3 Prozent im Plus. An der Börse von Mailand legten die Kurse mehr als drei Prozent zu.

