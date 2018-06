Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat für seinen emeritierten Vorgänger Benedikt XVI. zu dessen Priesterweihe vor 65 Jahren eine Feier im Vatikan ausgerichtet. Bei der Zeremonie in der Sala Clementina im Apostolischen Palast dankte Franziskus seinem deutschen Vorgänger Joseph Ratzinger am Dienstag für seine Gebete, "die mir so gut tun und mir so viel Kraft geben, mir und der ganzen Kirche".

