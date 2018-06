Ueckermünde (AFP) Starke Hautrötungen einer Postmitarbeiterin haben in Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern einen groß angelegten Chemieeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Da als Auslöser der Rötungen bei der 26 Jahre alten Frau ein chemischer Stoff in einem in der Postfiliale bearbeiteten Paket vermutet wurde, sperrte die Feuerwehr am Montag mehrere Straßen in der Altstadt und die Postfiliale.

