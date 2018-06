Wiesbaden (AFP) Die niedrigen Preise für Milch und Schweinefleisch zwingen offenbar immer mehr Bauern zum Aufgeben. Die Zahl der Milchviehbetriebe in Deutschland ging von Mai 2015 bis Mai 2016 um fast 3500 zurück - allein von November bis Mai waren es fast 2000, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Bei den Schweinehaltern gaben in den zwölf Monaten bis Mai demnach 1400 auf.

