Berlin (AFP) Die Organisatoren des Christopher Street Day (CSD) in Berlin haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu der Parade am 23. Juli eingeladen. "Für uns wäre das ein Signal, dass sie politisch die Richtung ändert und die vollständige Gleichstellung zur Chefin-Sache macht", sagte CSD-Vorständin Tatjana Meyer am Dienstag zu ZDF heute.de.

