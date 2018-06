Berlin (AFP) In der Folge der Brexit-Turbulenzen verlieren die Regierungsparteien in Deutschland an Rückhalt. Die Parteien der großen Koalition kommen in dem neuen Meinungstrend des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe) nur noch auf 49 Prozent. Die Unionsparteien CDU und CSU erreichten 30 Prozent, die SPD nur noch 19 Prozent. Beide büßten jeweils einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche ein.

