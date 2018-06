Brüssel (dpa) - Der Schock des britischen Austrittsvotums hat die EU nicht nur politisch erschüttert - auch ihre Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank schwer leiden. Das Wachstum in der Eurozone könnte in den nächsten drei Jahren um bis zu 0,5 Prozentpunkte geringer ausfallen als bisher angenommen, warnte EZB-Chef Mario Draghi laut Diplomaten beim Brüsseler EU-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs ließen sich am Abend von Großbritanniens Premier David Cameron die Vorstellungen seines Landes für den weiteren Weg erläutern.

