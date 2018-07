Brüssel (dpa) - EU-Ratschef Donald Tusk will für September ein weiteres "informelles Treffen" der Staats- und Regierungschefs zur Zukunft der EU einberufen - und zwar wieder ohne Großbritannien. Dies kündigte er heute in Brüssel an. Unterdessen nehmen nach dem Nein der Briten zu Europa die Konservativen und Christdemokraten im EU-Parlament den scheidenden britischen Premier David Cameron in die Pflicht. Von Cameron erwarte man, dass er beim Gipfel Klarheit schafft, wie es nach dem Referendum weitergehen soll, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber.

