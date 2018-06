Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will ihr Vorgehen gegen den Internetriesen Google offenbar verschärfen. Die EU-Wettbewerbshüter seien dabei, zwei weitere Beschwerden gegen Google zu formulieren, hieß es am Dienstag in EU-Kreisen. Beim ersten Fall gehe es um das Anzeigengeschäft, beim zweiten um Googles Vormachtstellung bei Internet-Recherchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.