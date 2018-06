Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat verlängern. Wie die Kommission am Dienstagabend mitteilte, wurde die schriftliche Prozedur zur Verlängerung des Mittels bis Ende 2017 am Dienstag in die Wege geleitet. Eine Entscheidung könnte es bereits am Mittwoch geben, erklärte ein Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.