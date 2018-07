Brüssel (AFP) Nach dem Brexit-Referendum hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Großbritannien aufgefordert, so schnell wie mögilch den Austritt aus der Europäischen Union offiziell zu erklären. "Ich möchte, dass das Vereinigte Königreich seine Position klarstellt", sagte Juncker am Dienstag vor dem Europaparlament in Brüssel. Dies müsse nicht heute oder morgen passieren, "aber schnell". Denn Europa könne sich keine "längere Phase der Unsicherheit" leisten.

