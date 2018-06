Brüssel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hält das britische Votum für einen EU-Austritt für unumstößlich. Sie sehe keinen Weg, das wieder umzukehren, sagte Merkel nach einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Das sei nicht die Stunde von "wishful thinking" - also von Wunschdenken. Bei der Brexit-Abstimmung in der vergangenen Woche hatten rund 52 Prozent der Wähler für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt. Premierminister David Cameron hatte daraufhin seinen Rücktritt für den Herbst angekündigt.

