Paris (AFP) Aus Sorge vor Anschlägen an Stränden sollen während der Sommerferien in Frankreich rund hundert Polizei-Bademeister mit Schusswaffen im Einsatz sein. Damit sollen unter anderem Anschläge wie jener nahe des tunesischen Badeorts Sousse vor einem Jahr mit 38 Toten verhindert werden, wie am Dienstag aus Polizeikreisen verlautete. Die Polizei-Bademeister sollen sich aber auch besser verteidigen können, sollten sie selbst Ziel eines Angriffs werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.