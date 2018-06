Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim empfängt in der Saisonvorbereitung zwei europäische Spitzenteams aus Italien und Spanien. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann trifft zunächst im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am 6. August (15.00 Uhr) auf Chievo Verona. Am 12. August (19.00) ist dann Athletic Bilbao zu Gast in der Rhein-Neckar-Arena.

Die Kraichgauer starten nach der Sommerpause am Sonntag um 15.00 Uhr in die Vorbereitung auf die anstehende Runde. Vom 4. bis 8. Juli geht es für Hoffenheim dann bereits ins erste Trainingslager nach Garmisch-Partenkirchen.