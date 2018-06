Paris (dpa) - Vier Tage vor dem Klassiker gegen Italien hat Joachim Löw die deprimierende deutsche Turnierbilanz gegen den Angstgegner beiseite gewischt. "Wir haben kein Italien-Trauma. Die Vergangenheit ist kalter Kaffee", sagte der Bundestrainer in Évian. Er blickt der Herausforderung im Viertelfinale am Samstag in Bordeaux mit einem "guten Gefühl" entgegen. "Wir müssen ein bisschen tüfteln im Trainerteam", sagte Löw zum Matchplan, um erstmals bei einer EM oder WM Italien zu schlagen. Den Spielern gab er noch mal trainingsfrei.

