Paris (SID) - UEFA-Interimsgeneralsekretär Theodore Theodoridis hat zumindest Stand jetzt keine Ambitionen, zum neuen Präsidenten der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gewählt zu werden. "Nein, ich will nicht kandidieren", sagte der Grieche am Dienstag in Paris: "Ich denke, ich bin für die UEFA auf anderen Positionen auf administrativer Ebene wichtiger."

Seit der Suspendierung des gefallenen Franzosen Michel Platini hat die UEFA keinen Präsidenten. Der neue Boss wird im September gewählt. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Juli. Offiziell ihre Absichten erklärten bislang der Niederländer Michael van Praag und der Slowene Aleksander Ceferin. "Das sind zwei gute Kandidaten", sagte Theodoridis: "Es könnten aber noch mehr kommen."