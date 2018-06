Paris (SID) - Der langjährige Bundesliga-Manager und heutige UN-Sonderbotschafter Willi Lemke hat Russland vor der WM 2018 Hilfe im Kampf gegen Hooligans angeboten. "Ich bin gerne bereit, mit meinem Erfahrungsschatz zu helfen und werde darüber auch mit Russlands Sportminister Witali Mutko, den ich persönlich kenne, sprechen", sagte Lemke der Sport Bild.

Bei der EM in Frankreich hatten insbesondere russische Hooligans, aber auch Rowdys aus England, Deutschland und anderen Ländern für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. "Ich teile die heftige Kritik an den Hooligans, nicht nur an den russischen. Aber man muss den Russen die Chance geben, bis zur WM 2018 dieses Problem in den Griff zu bekommen durch gute Fan-Arbeit und verstärkte Sicherheitsstrukturen", sagte Lemke.

Die Doping-Sperre russischer Leichtathleten für Olympia in Rio begrüßte der Aufsichtsrat von Werder Bremen derweil: "Das ist ein kräftiger Schuss vor den Bug, ich hoffe, dass Russland daraus lernt, die richtigen Konsequenzen zieht und in Zukunft durch seriöse, strenge Doping-Kontrollen für saubere Sportler sorgt."