London (AFP) Die Konservative Partei Großbritanniens hat die Benennung des Nachfolgers von Parteichef und Premierminister David Cameron um eine Woche auf den 9. September verschoben. Das teilte der Parteivorstand am Dienstag mit. Am Montag hatte ein Ausschuss noch den 2. September als "spätesten" Termin für die Bekanntgabe des neuen Vorsitzenden genannt. Die Bewerbungsfrist für das Amt des Parteichefs soll nach der jüngsten Ankündigung am Mittwoch beginnen und bereits am Donnerstag enden.

