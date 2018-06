Baalbek (AFP) Nach einer Serie von Selbstmordanschlägen im Osten Libanons haben Soldaten mehrere Flüchtlingslager durchsucht. Der libanesische Innenminister Nuhad al-Maschnuk sagte indes am Dienstag, die Angreifer seien vermutlich aus Syrien ins Land gekommen und stammten nicht aus den Flüchtlingslagern im Libanon. In dem mehrheitlich christlichen Dorf Al-Kaa an der Grenze zu Syrien waren am Montag bei mehreren Selbstmordanschlägen fünf Menschen getötet und fast 30 verletzt worden.

