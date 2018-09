Den Haag (AFP) Ein Niederländer, der in einen weitläufigen Cyber-Mobbing-Fall und damit auch in den Suizid einer 15-jährigen Kanadierin im Jahr 2012 verwickelt ist, kann nach der Strafverfolgung wegen Sittlichkeitsdelikten in den Niederlanden zur weiteren Strafverfolgung nach Kanada ausgeliefert werden. Ein Gericht in Amsterdam entschied am Dienstag, dass gegen den seit Januar 2014 inhaftierten 38-jährigen Angeklagten zunächst in einem in den Niederlanden bereits laufenden Verfahren wegen sexueller Nötigung von 39 Mädchen entschieden werden soll.

