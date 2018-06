London (AFP) Der umstrittene britische Labour-Chef Jeremy Corbyn hat eine Misstrauensabstimmung in seiner Fraktion klar verloren. Für den 67-Jährigen sprachen sich am Dienstag nur 40 Abgeordnete aus, 172 votierten gegen ihn. Corbyn steht wegen seines Verhaltens im Vorfeld des Brexit-Referendums in der Kritik, bei dem sich eine Mehrheit der Briten in der vergangenen Woche für ein Ausscheiden aus der EU ausgesprochen hatte.

