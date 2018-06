Havanna (dpa) - Erstmals seit der kubanischen Revolution 1959 eröffnet auf der Karibikinsel wieder ein US-Hotel. Die Hotelkette Starwood Hotels & Resorts Worldwide übernahm das Four Points by Sheraton im Geschäfts- und Diplomatenviertel Miramar in der Hauptstadt Havanna. Das Gebäude gehört der staatlichen Firma Gaviota. Das US-Finanzministerium hatte Starwood vor dem historischen Besuch von Präsident Barack Obama im März als erstem US-Unternehmen die Erlaubnis erteilt, Geschäfte mit kubanischen Firmen zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.