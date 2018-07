New York (AFP) Angesichts sinkender Umsätze mit der kalorienreduzierten Pepsi in den USA will der Getränkekonzern PepsiCo den vor einem Jahr verbannten künstlichen Süßstoff Aspartam dort wieder einführen. Im Laufe des Jahres werde es bestimmte Sorten wieder mit Aspartam geben, sagte eine Konzernsprecherin am Montag. Pepsi hatte den Süßstoff im April 2015 durch den künstlichen Süßstoff Sucralose (E955) ersetzt, hierzulande verkauft unter dem Namen Canderel.

